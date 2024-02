Un presente en distopía

Ahora, con el reciente lanzamiento de los Apple Vision y las imágenes que hemos visto en redes de sus primeros usuarios, no dejo de preguntarme si estamos yendo en detrimento de nuestras relaciones humanas, por no hablar del aislamiento y la falta de contacto con nuestro entorno físico.

A mí en lo particular me preocupa que no seamos capaces de disfrutar de una caminata en una ciudad sin ubicarnos con unos lentes de realidad aumentada, o que seamos incapaces de no crear un lazo con nuestros seres queridos porque nos mal acostumbremos a tener una pantalla de por medio, como esas veces que hemos decidido tomar una foto del momento, en vez de simplemente vivirlo.