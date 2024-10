Un presente mirando al futuro

Es inaudito, inconcebible o no se que otro término podría usar, que autoridades cruceñas frenen, obstaculicen y estén en contra de obras que benefician no solo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino a todo el departamento. Eso es lo que ha ocurrido por 8 años, desde que un grupo de empresarios cruceños presentó a la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz, un proyecto de construcción de un puente de cuatro vías para unir Santa Cruz con Porongo, con el aditamento que a la institución municipal no le iba a costar nada, era una inversión privada.