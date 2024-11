Un presupuesto que provoca desconcierto

La subvención a los hidrocarburos, que se estima en $us 2.900 millones para 2025, se convierte en otro aspecto crítico de este análisis. Este incremento no solo refleja un fracaso en las políticas destinadas a reducir dicha subvención, sino que también podría ejercer mayor presión sobre las reservas de divisas. El Gobierno, aparentemente, se aferra a un modelo insostenible que no solo amenaza la estabilidad económica, sino que también podría intensificar la incertidumbre en el sistema financiero.