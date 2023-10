Un primer tiempo de debate no debate

Pareciera una propuesta de prácticas creativas, esas que dictaba el gran Roberto Valcárcel en sus talleres. Pero el primer debate de los cinco presidenciables argentinos visto y oído el domingo en la noche en Santiago del Estero fue eso. Fue más amagues que golpes a la pera. Quien más arriesgó fue quien tenía menos que perder, pero los tres candidatos más plausibles de ganar (Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich) se contuvieron para no derrapar en cada curva y no irse al pasto por miedo a perder votos en algún mini papelón que le pudiera ocasionar un furcio o un lapsus linguae. Aunque sí hubo patinadas como la Javier Milei al negar el terrorismo de Estado ejercido en la dictadura militar (1976-1983) con 30.000 desaparecidos diciendo que fue una guerra. O la de Sergio Massa que asegura tener la fórmula de frenar la inflación, cuando hace un año como ministro de Economía no puede con ella o la de Patricia Bullrich mostrando ignorancia profunda en los temas de economía, repitiendo lo ‘coucheado’ fuera de contexto.