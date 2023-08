Un punto de apoyo a lo Arquímides de la democracia

Me refiero a las que apuntan a la libertad y sus formas político-institucionales, las de tipo republicano, por estar diseñadas para evitar la concentración del poder. En lenguaje llano, salvar la democracia de su situación alicaída, por no decir agonizante. La cuestión de las elecciones judiciales, con los plazos tan encima y el inocultable interés oficialista de que nada cambien, en lo sustancial, no parece ofrecer oportunidades para tal tarea.