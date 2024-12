Un sistema penitenciario fracasado

Lo ocurrido en Palmasola no es un hecho aislado, aunque sí es menos grave que los sangrientos estallidos de violencia ocurridos hace algún tiempo en su interior, al igual que en otras cárceles del país, en palmaria y recurrente constatación del fracaso irrefutable de un sistema penitenciario por sus múltiples fallas, porque no se han realizado, desde ningún ámbito, propuestas y acciones formales para revertir una situación ya insostenible y extremadamente peligrosa. Según un informe de Insight Crime, los problemas del sistema penitenciario boliviano, tienen que ver con el hacinamiento que alcanza niveles críticos en las cárceles por encima del 250 por ciento de su capacidad total. Bolivia tiene la quinta peor situación de hacinamiento en Latinoamérica después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Ello se debe en gran medida al uso generalizado de la ‘prisión preventiva’ en el país que tiene el índice más alto en la región después de El Salvador. El mismo informe revela que más del 60 por ciento de los presos está a la espera de juicio en Santa Cruz, que los fiscales solicitan ‘prisión preventiva’ en casi el 96% de las audiencias preliminares y que la mayoría de los casos pendientes toman entre dos y tres años para resolverse.

Un sistema penitenciario es considerado corrupto y precario cuando no reforma a quienes delinquen, sino que los ‘especializa’ en la crueldad, el odio y la venganza. En cambio, un buen sistema es el que no corrompe y además contribuye a la corrección de comportamientos inapropiados, pues la prisión no corrije, deprava. Y nuestro fallido sistema penitenciario deprava porque, entre otros males, prefiere ignorar a los privados de libertad.