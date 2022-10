Un tribunal concentra liberaciones de feminicidas y violadores de niñas

El tribunal 12 de sentencia de los jueces Ismael Burgos, Any Milenca Guillén y Lilian Zabala, está concentrando sucesivas liberaciones de detenidos acusados por la Fiscalía de feminicidios y violaciones a niñas, actuaciones que han desatado la incertidumbre y el clamor de las víctimas que siguen peregrinando por encontrar justicia.

Permaneció detenido en Palmasola, pero ahora goza de libertad otorgada por los jueces Ismael Burgos, Any Milenca Guillén y Lilian Zabala.

Para la Fiscalía lo dramático es que el cuerpo de la víctima no aparece, el acusado no habla dónde supuestamente lo escondió mientras los familiares, hijos y hermanos, claman y peregrinan por justicia.

En el fallo, el juez Ismael Burgos absolvió al médico, pero sus colegas Any Milenca Guillén y Lilian Zabala, lo sentenciaron.

El hecho se remonta al año 2014, cuando la madre de la víctima dejó al cuidado de su hermana (esposa del médico) a su hija, que en ese entonces tenía seis años. A los 11 años, al retorno de Chile de la madre, la niña le confesó que era violada por su tío y los vejámenes que sufría. Tras el testimonio de la niña, la mamá y la pareja de ese entonces del médico, denunciaron en la Felcv y fue detenido. La Defensa del médico apeló la determinación, pero los jueces hasta ahora no dan lectura a la sentencia.

Los jueces del tribunal 12 también conocieron la historia de violación a dos hermanas desde que tenían 9 años , a manos de Ernesto Valencia Tango. Según la Felcv y la Fiscalía, el hombre fue detenido a inicios de este año y enviado a la cárcel. El 27 de abril los jueces lo condenan a 20 años de cárcel. Sin embargo, ellos mismos lo dejan libre el 20 de agosto, el acusado presentó un certificado de un siquiatra que afirmaba que no era peligro para la víctima.

Salió libre y no regresó más. El fallo fue revocado por el vocal Wálter Pérez que ordenó la captura del sujeto, pero no es habido. Según la Felcv y la Fiscalía el sujeto violaba a una niña desde los 9 años, ahora tiene 18. A su hermana también la violaba desde los 8 años y hoy tiene 13. Tras salir libre trató de raptar a una de las niñas y amenazó de muerte a su mamá.

El abogado Claudio Caiguara Romero, ex fiscalizador del hogar Padre Alfredo, también fue sentenciado a 20 años de cárcel por los jueces Ismael Burgos, Any Milenca Guillén y Lilian Zabala al ser hallado culpable de violaciones agravadas a niñas huérfanas del centro. Sin embargo, goza de libertad y aún no se dio lectura al fallo.