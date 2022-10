Una ciudad sin libro de quejas

El alcalde Jhonny Fernández se ha declarado, absurdamente, enemigo de la ciudad, pues su actitud con lo del censo fue el chorro que hizo derramar el agua de la tutuma, prefirió ponerse al lado contrario de los intereses del pueblo que lo eligió. Por si fuera poco, es preocupante que estas últimas gestiones ediles tienen y tuvieron la particularidad de no hacer cumplir las normas más básicas de convivencia, como manda la Ley, ya sea en temas de códigos de urbanismo, abastecimiento, transporte público, a lo que se suma un largo etcétera, motivo por el cual nuestra ciudad está cada vez más fea y tirada a su mala suerte (obvio que las autoridades estaban y están en otra).

Queja de una amiga: “Están haciendo una obra al lado de mi casa, han abierto ventanas que prácticamente dan a mi patio, han roto todo mi techo, en ese lado está lleno escombros y cemento; es una obra sin planos aprobados. No tengo manera de hacer parar la obra a través de denuncia y menos de hacerme pagar los daños”.

En las calles la gente se estaciona donde le da la gana, las luces de los semáforos son apenas sugerencias, especialmente para los motociclistas, cualquiera saca sus cosas a la vereda y hace de esta su sitio de ventas; no queda un árbol en vía pública, y como la vereda pública no la hace el municipio, el caminar por las mismas es poco más que una carrera de obstáculos, cada propietario la hace como le da la gana sin temor a ninguna sanción, motivo por el cual los más vulnerables (discapacitados, ancianos, embarazadas y niños) circulan por las calles, poniendo su integridad en peligro.

El transporte público fruto de un primitivo sistema de contrato, tanto de los empresarios del transporte con la Alcaldía, así como de los propietarios de micros con sus choferes, es un insulto a la razón y una afrenta a la seguridad de los pasajeros y peatones que no tienen otra opción. La concesión de líneas de forma aislada sin un plan de origen y destino y de masas circulantes hace que el sistema de transporte sea del siglo XIX en comparación con el nuestro, no existen buses, todos son trufis, porque paran y recogen gente de donde les da la gana al usuario y al chofer, es decir, no hay paradas.