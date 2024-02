Una demanda irresponsable

Ahora, los timoneles de la economía nacional se dieron cuenta de que la bonanza se acabó y que el barco ya no se puede conducir con una sola mano; eso significa que se precisa la ayuda del sector privado, al que le está transfiriendo muchas responsabilidades: que haga aparecer los dólares, que importe combustible directamente y sin subsidio, entre otras demandas que el Estado no pudo cubrir en tiempos de vacas flacas.

El incremento salarial beneficia cada vez a menos población. Alrededor del 20% de los trabajadores están en el sector formal de la economía; es decir que aportan a la Gestora, tienen un horario de trabajo, están en una planilla y cuentan con aguinaldo y otros beneficios laborales. El 80% restante es del sector informal: no aportan para su jubilación, carecen de seguro social, la mayoría no recibe aguinaldo, etc. La COB no verifica, por ejemplo, si los cooperativistas mineros o los cocaleros tienen trabajadores a los que se paga una miseria o si trabajan en condiciones muy precarias.