Una derecha insustancial

Agustín Tosco, aquel dirigente sindical argentino que tributó su vida, infatigablemente, por los derechos de las clases trabajadoras, protagonista determinante en la gesta conocida como el Cordobazo, (protesta obrero-estudiantil, acaecida en Córdoba-Argentina los días 29 y 30 de mayo de 1969, en oposición a la dictadura militar presidida por Juan Carlos Onganía) dejó un pensamiento y una reflexión de compromiso infinito: “…Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nací en una familia de pequeños propietarios y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que no sólo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la comprende”. Sin una conciencia y comprensión de las injusticias que inciden determinantemente en la vida y dignidad de hombres y mujeres, no es posible transitar en búsqueda de soluciones, el camino de la demanda interminable y la urgente profundización de la democracia. El conservadurismo nacional padece una vez más de ello.