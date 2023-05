Una estadística que da miedo

Lo más maravilloso de este programa es que no nos quedamos en la parte técnica como el resto de los programas hacen, sino que vamos a la esencia del ser, de su liderazgo, a través del autoconocimiento, lo que hace que nuestros egresados cuenten con una impronta o sello que los destaca del resto en los diferentes escenarios.

Mientras me preparo para recibir al próximo grupo de cala speakers, no puedo dejar de pensar en la ventaja que tenemos en el mundo de hoy de estar hiperconectados pero, al mismo tiempo, en la creciente necesidad de profesionalizarnos con capacidades como la expresión verbal y no verbal.