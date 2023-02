Una fuga y mucho descontrol

La fuga de un peligroso reo brasileño del penal de máxima seguridad de Chonchocoro no hace más que desnudar el estado de descontrol que hay en el sistema penitenciario del país, con tentáculos que alcanzan a otras entidades del Estado. Las irregularidades desvelan la ausencia de autoridad y la falta de seguridad para el ciudadano de a pie.

Después de que la orden de salida estuvo firmada, “casualmente” el peligroso reo no pudo entrar en el minibús que trasladaría a otros reclusos a sus chequeos médicos; entonces se lo subió a un vehículo particular con dos custodios. ¿No es esto una nueva irregularidad, dado que Menezes no tenía una condición grave de salud?