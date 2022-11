Una gesta por la democracia

El paro indefinido se cumplió en el departamento de Santa Cruz, pero gravitó en todo el país. El Gobierno no solo no tuvo la capacidad de escuchar y hacer gestión; se puso al frente para asfixiar a los cruceños. Nadie imaginó que, 70 años después, el centralismo iba a enviar grupos de choque para cercar, golpear, violentar a los habitantes de esta tierra en un total irrespeto al derecho a la protesta y, sobre todo, al derecho a exigir ser contado para tener una base real para la planificación del desarrollo de todo el país. Quien lo ve desde afuera queda boquiabierto porque resulta increíble que hubo que hacer paro por un censo y que la respuesta hubiera sido el palo y no la gestión.