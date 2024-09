Una joven fiscal revela el ultraje que sufrió por un teniente de la Policía

Según consta en los obrados, la agresión tuvo lugar hace ocho días y el caso no avanza. La fiscal señaló que vive una incertidumbre porque el hombre no fue hallado ni notificado para el inicio de las pesquisas, tampoco se realizaron los peritajes. Se trata de un caso de violencia machista que está penado en la normativa vigente.

Los padres

Desde el día del hecho, el oficial no apareció. La Felcv allanó su vivienda, pero no fue encontrado. Sus padres, ambos coroneles, en memorial a la Fiscalía aseguraron que su hijo no regresó, que no saben nada de él y que cualquier cosa que le pase en su vida la única responsable será su expareja.