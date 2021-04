Una junta médica recomienda internar a Áñez en un hospital, pero en el penal niegan permiso

Escucha esta nota aquí

La salud de Jeanine Áñez desata un debate entre médicos. Ayer por la tarde se realizó una junta de especialistas convocada por el internista de la cárcel de Miraflores, Wílder Huanca. En ese encuentro el médico de Régimen Penitenciario, Ramiro Gutiérrez, y el doctor de cabecera de la expresidenta, Favel Angles, coincidieron en que la exmandataria está afectada por una infección urinaria severa. También estuvieron de acuerdo en iniciar un tratamiento endovenoso con antibióticos de alta gama, e incluso en que sería prudente trasladarla a un hospital.

Pero, el médico del penal se abstuvo de colocar el diagnóstico por escrito. Este hecho molestó al facultativo de Áñez y al de Régimen Penitenciario que reclamaron por qué se los había convocado a una junta si después no se iba a tomar en cuenta su criterio profesional.

A través de un memorial que Jeanine Áñez presentó al juez por medio de sus abogados, denunció que cada vez que ingresa un profesional médico o personal de laboratorios de análisis clínico “a petición mía, de mi familia o de mi defensa cuando sufro alguna crisis en mi salud, Régimen Penitenciario envía paralelamente un médico externo o un laboratorio, según el caso, para que me examine o me tome otra muestra al mismo tiempo. Por ejemplo: me toman dos muestras de sangre, de orina, de heces, una para el laboratorio particular y la otra para el que disponga Régimen Penitenciario; sin considerar el estado de mi salud en ese momento, mi dolencia o mi queja”, expresó.

La exmandataria lamentó que le aplican medicamentos, pero no sabe qué le administran. Por eso, en el mismo memorial pidió que los médicos del penal y de Régimen Penitenciario envíen al juez un detalle de su historia clínica y de los medicamentos que le aplicaron. Posteriormente, en otro memorial, la defensa de la exmandataria reportó al juez lo ocurrido en la junta médica.

Las reacciones

El estado de salud de la exmandataria ha generado un debate entre oficialistas y opositores, en la Asamblea Legislativa.

En primera instancia, el diputado del MAS por Santa Cruz, Daniel Rojas, manifestó que es falso que la expresidenta Jeanine Áñez sufra maltrato en la cárcel, donde se encuentra recluida desde mediados de marzo. El asambleísta ironizó, incluso que la también excandidata a gobernadora en Beni “vive (en el penal) como reina” en ese lugar.

Además, recordó que quien realmente sufrió malos tratos fue Patricia Hermosa, la ex jefa de gabinete de Evo Morales, que durante el gobierno transitorio estuvo seis meses en la cárcel acusada de terrorismo, conspiración y sedición. Según el diputado Rojas, la actual directora nacional del Segip “fue sometida a humillaciones cuando estuvo en prisión durante el gobierno de Áñez.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Carlos Alarcón, dijo que el proceso en contra de Áñez es “inventado”, por lo que ella es una “perseguida política”. Complementó que la exautoridad, “o cualquier persona sentenciada, debe recibir todos los tratamientos médicos que requiera. El Gobierno, por lo tanto, es el responsable de lo que le pueda ocurrir, si es que su salud de complica”, manifestó.