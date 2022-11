Una pregunta urgente ante la nueva Policía

Cuando finalice el paro indefinido, Santa Cruz y el país tendrán que comenzar a preguntarse qué hacer con la nueva Policía boliviana, que dejó de ser del Estado para convertirse en el brazo armado y represor del Movimiento al Socialismo (MAS). Su reciente actuación en el conflicto en Santa Cruz dejó demasiadas evidencias de la completa desnaturalización de su rol constitucional para adoptar una identidad asociada con el vandalismo y el terrorismo de Estado. Hablar solo de la violación de los derechos ciudadanos, si bien es necesario, no resulta suficiente porque sus abusos superaron ampliamente esos límites en sí mismos condenables.

Hasta hace unas pocas horas, en la ciudadela del Plan 3.000 del Distrito 8 la Policía peleaba cuerpo a cuerpo, gas contra petardo, contra jóvenes organizados en torno al reclamo de censo en el año 2023; pero no peleaba sola, lo hacía aliada a grupos de choque que intentaban acallar la voz de los que protestaban. Los uniformados no tuvieron ninguna consideración con los hogares afectados en horas de la madrugada, donde había personas inocentes y niños que en varias noches no pudieron dormir y tuvieron que aguantar los efectos de los agentes químicos.