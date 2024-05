Una propuesta pedagógica para el lenguaje y la neurodivergencia

El libro titulado Dificultades del aprendizaje con énfasis en fonación y audiología (2023), escrito por cuatro profesionales de la pedagogía y el lenguaje: Olivia Taborga, Javier Paulazani, Giselle Taborga y Jimena Huanca, publicado en Bolivia el 2023, abre su primer capítulo con la frase contundente de la educadora Rita Dunn “Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera en que aprenden”.

Este libro enfatiza el ámbito del habla y oralidad (Olson, Manosalba) un factor de inicio en la comunicación humana, punto de entrada para la escritura y la lectura (de diversos códigos, sean las matemáticas, las palabras, etc.). El libro enfatiza en la fonación y audiología, dos elementos imprescindibles para el desempeño cognitivo de los seres humanos en distintas etapas de su desarrollo, y cuando hay dificultades en estos, el ser humano puede sentirse inmensamente solo, excluido, rechazado, distanciado, alejado, abandonado, y miles de adjetivos asociados con los ya mencionados.

Hoy por hoy, en el siglo XXI, las neurociencias, ciencias educativas, ciencias del lenguaje, ciencia de la lectura, la filología en el ámbito de la fonética y fonología, psicolingüística y sociolingüística han desarrollado distintos marcos teóricos y marcos de acción para superar estas brechas de aprendizaje y disminuir cada vez más la exclusión educativa, por motivo de dificultad de aprendizaje o diversidad cultural, contextos adversos en lo socioeconómico, etc.

Más de la mitad de todos los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura, matemática, comunicación intercultural y en comunicación básica de sus necesidades afectivas y de aprendizaje, etc. en muchos casos esto tiene que ver con la desnutrición experimentada en la primera etapa de desarrollo (UNICEF, 2022) y con neurodivergencias no diagnosticadas tempranamente, por falta de conocimiento y actualización científico educativa y en neurodivergencias.