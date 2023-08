Una sanción y la pérdida de competitividad

Amaszonas, la segunda aerolínea del país en participación del mercado, quedó inhabilitada para seguir operando, luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retirara las matrículas de los cuatro aviones que tenía en funcionamiento. La medida obedece a que la aerolínea estaría incumpliendo normas internacionales al no tener contratos vigentes de arrendamiento para esas cuatro aeronaves, los cuales fueron rescindidos por el arrendador el pasado 22 de junio por una supuesta deuda de 17 millones de dólares.

El retiro de las matrículas se hizo efectivo pese a que la Sala Constitucional Tercera ordenara suspender la medida. La DGAC justificó su incumplimiento del fallo aduciendo que no fue notificada por esa instancia judicial. Amaszonas criticó el proceder de la DGAC porque ésta estaría acortando plazos para presentar descargos establecidos en la normativa, por una medida técnica que, para la aerolínea, no existe. “Se están adelantando; es un atropello y abuso de poder”, dijo el gerente general de la empresa transportadora.

No hay que perder de vista que la ley debe ser pareja para todos. Si de pronto una aerolínea estatal goza de cualquier tipo de beneficios que no tienen las demás, se estaría fomentando una competencia desleal y afianzando la posición monopólica de la primera, en desmedro de los usuarios, que a la larga se verán perjudicados por el mal servicio que deriva de un mercado no competitivo.