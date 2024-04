¿No es esto lo que estamos viendo y viviendo a diario en nuestro país? Las denuncias de corrupción son el pan de cada día, como también lo es la impunidad de la que gozan, en la mayoría de los casos, los corruptores y los corrompidos. Con un agravante: ya ni siquiera guardan las formas. Seguros de salir ilesos, cuando no premiados, luego de cada denuncia presentada contra ellos, no tienen reparos en hacer alarde de sus astucias.

Estamos enumerando apenas los casos más recientes y conocidos en Santa Cruz, en los que no figuran otros recurrentes, pero no denunciados públicamente, como las coimas para la adjudicación de licitaciones, el pago de servicios y obras (legalmente adjudicadas), agilizar trámites o evitar multas y sanciones, además de otros que ocurren en el ámbito privado, entre los que destacan los de violencia intrafamiliar y los de acoso escolar.

Una realidad que sobrepasa todo límite si consideramos lo que ocurre en cada rincón del país, en todos los sectores de la sociedad, en todos los niveles de gobierno, alimentando una impunidad alimentada no solo por los operadores de justicia y otras autoridades públicas, sino también por una sociedad civil permisiva que no está midiendo el impacto negativo de su complacencia, que premia al agresor y castiga a la víctima.

Sí, la nuestra es una sociedad condenada. No solo porque la corrupción es recompensada y la honradez un sacrificio personal, como dice Rand, sino también por otras razones también señaladas por ella: porque para producir “necesitas la autorización de quienes no producen nada”; porque “el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes, sino con favores”; porque “muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias, más que por el trabajo”; y porque “las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti”.