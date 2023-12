Una subvención difícil de sostener

Hay soluciones parciales de bajo riesgo que no se han sabido aprovechar. El Gobierno no ha tomado medidas para permitir que otros actores cierren la brecha del subsidio sin un impacto social significativo. Por ejemplo, la ley permite a los empresarios privados importar directamente combustibles, opción que reduciría la erogación fiscal y eliminaría la escasez para el sector productivo. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido aceptada por el centralismo, aparentemente debido a su deseo de monopolizar las decisiones estratégicas.