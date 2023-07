Una tal Carvajal que los puso en su lugar

La derrota del Gobierno frente a una luchadora de la talla de Amparo Carvajal ha puesto de manifiesto la pequeñez histórica del régimen, su mediocridad casi tribal, querer destronar los derechos universales a través de grupitos de dudosa reputación, de paramilitares mal preparados o de jovencitos desesperados por un ingreso prebendal y corrupto, no es la mejor estrategia, lo único que en realidad dejaron ver es la distancia que los separa de la justicia, de los derechos humanos, del respeto a la dignidad humana y las normas básicas de ética y moral política que se supone son el sustento de la democracia, empero, no podemos pedirle al MAS o sus regímenes respeto a una mujer que expone su propia vida en defensa de los DDHH simplemente porque de eso no tienen idea, siempre han pensado que se trata de un apellido, de un calificativo, de un aditamento y con más frecuencia de una consigna ideológica, en consecuencia no le podemos pedir al MAS, a sus ministros y menos a sus paramilitares que entiendan de lo que se trata y menos aún de la trascendencia de su protagonista, lo que sí les va a quedar claro es que hay cosas contra las cuales no podrán vencer ni clonar ni comprar y que, esas tienen una factura histórica muy elevada en la medida en que más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas.