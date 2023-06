Una vía boliviana, cruceña y democrática

La agresión cobarde y brutal de la que fue víctima la asambleísta Muriel Cruz no permite justificaciones, excusas ni atenuantes, ha sido un acto de barbarie inaceptable en una sociedad democrática. La violencia es –siempre– un callejón sin salida, por eso, resulta imperioso aislar a los violentos y extremistas, que creen que en la disputa partidaria todo vale, pretendiendo normalizar sus actos de salvajismo intoxicando la política cotidianamente. No importa la ideología de la ultrajada, ni los motivos de la gresca, las imágenes reflejan la crueldad. Pero, en rigor, no estamos ante un hecho aislado, sino, ante una peligrosa espiral beligerante, que tiene raíces más profundas.