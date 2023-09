Urea, ¿construir o trasladar la planta?

La urea es considerada el producto estrella de la industrialización de gas natural. El complejo que opera en Bulo Bulo (Cochabamba) costó una inversión de $us 900 millones, pero a lo largo de su corta vida ha sufrido más tropiezos que avances. De acuerdo con los informes de Gas Energy Latin America, en siete años ha operado al 27% de su capacidad instalada.

La actividad agropecuaria no se detiene y por ello, crece la demanda de fertilizantes para incrementar los rendimientos sin ampliar la superficie cultivada. Bolivia requiere más de 178.000 toneladas (t) de abonos y productos similares, de las cuales el 60% se cubre con las importaciones y la mayoría es urea, aunque se produce en el país.

El principal proveedor de urea para el agro boliviano es Rusia (60%), le sigue Perú (29%) y en tercer lugar China. El año pasado, YPFB vendió a los productores bolivianos urea a $us 510 la tonelada. Y el uso adecuado de estos y otros productos denominados insumos agropecuarios, permite aumentar los rendimientos en un rango de entre 40 y 70%.

Es posible que el Gobierno gire su mirada al comprador local, porque el precio cayó desde los $us 600 la tonelada a $us 330 en el último año. EL DEBER publicó el 18 de agosto de este año sobre la caída en los ingresos por exportaciones de urea en $us 100 millones al primer semestre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022. Pero Yacimientos insiste en que la urea boliviana excedente se vende a Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador, Perú y Chile.