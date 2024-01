Urenda, el Pacífico y el Atlántico

El libro de Juan Carlos Urenda, “Las otras pérdidas”, es una obra histórica. Urenda es un prolífico escribidor cruceño que siempre ha tenido el talento de ofrecernos reflexiones serias sobre la marcha de la descentralización en Bolivia amparado en la imprescindible propuesta de asentar un sólido régimen descentralizado bautizado con el nombre de autonomías. ¿Por qué, pues, presenta esta investigación histórica? Reitero: no está hablando de los vaivenes autonómicos del presente. No, el autor retrocede dos siglos en la historia para ofrecernos esta nueva obra. ¿Por qué deja esa sana manía provocadora coyuntural para sumergirse en el siglo 19 y alguito del 20?.​

Una primera hipótesis tiene que ver con el olvido de las autonomías. Recordemos que el prefecto Rubén Costas se resignó a disputar esta fabulosa demanda cruceña, siempre y cuando el gobierno de Morales dejara que la burguesía agroindustrial cruceña se subiera al boom económico y obtuviera un encomiable rédito económico. “Mejor ahora me dedico a la historia”, posiblemente pensó Urenda, resignado ante la decisión departamental. Y una segunda hipótesis tiene que ver con la centralización grosera del MAS, pasando a controlar casi un 90% de la inversión pública nacional. En ese escenario, bregar por una mayor descentralización sonaba a buscar voluntariamente el desempleo. ¿A quién se le puede ocurrir, en su sano juicio, bregar por un tema ya archivado? A nadie, a riesgo de quedar sin pega. “Mejor me dedico a la historia”, seguramente pensó Urenda.

¿Puede ser? No, en absoluto. Urenda no transa. Su vocación autonómica, por el contrario, parece ahondarse. ¿Dedicándose a la historia? Precisamente. Nada mejor para dejar en claro el olvido regional como sello distintivo de nuestra historia. Podría ser un asunto de mera amargura como quien recuerda el brillo de la espada de Alejandro Magno o el sonido trepidante de los fusiles aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero no, no es un asunto de amor masoquista. Claro que no: es un imprescindible recuerdo a la condición bioceánica de Bolivia. He ahí el meollo del asunto.