$us 918 MM del dinero de la jubilación fue invertido en bonos soberanos que caen

La caída de los bonos soberanos tendrá un impacto directo en los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), Futuro y BBVA Previsión, invirtieron $us 918,8 millones en los títulos estatales que están en caída libre en el mercado global .

Hasta noviembre de 2022, según datos de la Autoridad de Supervisión de Pensiones y Seguros (APS) el valor de los bonos llegaba a $us 785,6 millones, es decir, menos $us 133,2 millones , con relación al precio nominal de los bonos.

Bolivia entró por primera vez al mercado de capitales en octubre de 2012, con una emisión de $us 500 millones. En 2013 realizó una emisión de otros $us 500 millones. Estas operaciones fueron hechas por Goldman Sachs y Bank of America Merril Lynch.