“Usted no es indígena, es nuestro inquilino”

Son dos las razones de mis palabras. La primera es que me siento obligado como profesor de derecho, compartirle que la palabra “inquilino”, se refiere a la “persona que vive en un espacio arrendado”, ajeno, es decir, que no tiene casa propia. Como entiendo perfectamente la intención de lo que ha dicho, usted me ayudará a aclarar la segunda razón de mi interés académico. ¿Quiénes son dueños de Bolivia? ¿Quiénes son inquilinos de Bolivia? ¿Cuándo se deja de ser inquilino? En este segundo caso, lo hago porque al no ser indígena, me gustaría conocer con mayor profundidad el pensamiento de alguien que estando en función pública, sus palabras pueden causar estado.