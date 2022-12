Vaccix: “Sí imaginé llegar hasta donde estoy y me imagino muchísimo más”

En 2021 María Lucía Aramayo Díez de Medina (23) se convirtió en Vaccix para ingresar con fuerza a la escena urbana boliviana. Hoy, se campea principalmente en el rap, trap y hip-hop y es un referente de esos géneros; además, fue la primera boliviana en llegar al line up oficial del festival Primavera Sound, en Buenos Aires (Argentina).

La canción Ay ay ay la impulsó, pero ya son más de 20 con las que gana oyentes de Bolivia, México, Argentina, Chile y Estados Unidos, principalmente.

Hoy, conversa con SOCIALES sobre este recorrido imparable.





¿Cómo fue tu descubrimiento artístico?

Cuando me di cuenta que escribir me daba una sensación de libertad y me ayudaba a entenderme mejor, aún estaba en colegio. Poco a poco empecé a descubrir cómo grabar, y al hacerlo y escuchar mis composiciones no podía creerlo, me divertí un montón durante ese proceso, haciendo sonidos horribles y música muy linda. También probé con todos los filtros de voz y sonidos que para mí eran raros. Aún tengo muchas canciones de esa época por lanzar.



¿Y cómo fue después el proceso de convertirte en artista?

Siempre me sentí una artista, aunque no sabía la rama por la que iría, pero la música me atrapó en 2021 de una manera más real, y, aunque lo tomé más en serio, aún estoy conociendo y entendiendo de qué se trata este trabajo y tengo mucho que aprender.



¿Quiénes fueron tus guías?

Mi equipo: Omaira, mi productora; Favio, manager y abogado; mis hermanos y mi madre y también el internet, que es una guía increíble y fuente de inspiración.

¿De entrada tiraste hacia el género urbano?

Sí, empecé con lo-fi, algo más relajado, luego fui yendo al rap y al trap. Experimentar la mayor cantidad de géneros es uno de mis principales objetivos de artista.



¿Cuándo y cómo nace el nombre de Vaccix?

Nació en 2017 a raíz del concepto que creé alrededor de mi primera marca de ropa: Mery Vaccix, que me terminó gustando tanto que al final me quedé con Vaccix de nombre artístico.





¿Cuáles fueron tus primeros trabajos ya con un nombre y un género definido?

Con nombre y un género definido tendría que ser sin duda Ay, ay, ay, la primera canción en la cual estaba totalmente decidida a que Vaccix se tenía que volver real.



Con todo lo que trajo el año, ¿sos más Vaccix o María Lucía?

Siempre soy María Lucía. Vaccix surge cuando busco o se crean momentos y sentimientos más profundos, intensos y divertidos.



¿María Lucía cambió?

Estas preguntas me hacen reflexionar un montón, qué bonito responderlas. Me siento más madura, entendí que cumplir mis sueños solo depende de mí, me conozco más que nunca y espero hacerlo mucho más, me siento valiente y vulnerable porque más gente me conoce y más gente juzga lo que hago. Mi vida cambió mucho, soy independiente, vivo sola y trabajo al 100% de la música y de lo que amo, me acerco cada día un poco más a mi ideal de vida y como persona.



¿Qué es la música para vos?

Es todo, mi trabajo, un mundo por explorar, un canalizador de sentimientos, un placer, un sueño. Mi vida gira en torno a ella.



¿A qué le cantás?

A la sociedad de mi ciudad y mi país, a personas específicas, a mí, a mi futuro, a los aliens a veces (risas), a la Luna, a la vida, a vos.

¿Qué caracteriza a la música de Vaccix?

Las letras, el concepto detrás de cada canción, la originalidad, el sentimiento, a veces protesto, a veces festejo, a veces tristeza, a veces flexeando y así. Tu sabe 'mana'.

¿Vos componès tus canciones y qué te inspira?

Sí, he compuesto todas mis canciones. Lo que más me gusta es componer. Me inspiran demasiadas cosas, personas, situaciones, momentos, canciones específicas, arte, lugares, sabores, recuerdos, dolores, más música. No podría definir que me inspira en algo puntual, creo que todo.



¿Cómo es el ambiente de la música urbana en Santa Cruz?

Es un ambiente amigable, somos una generación nueva y nos llevamos increíble, me siento muy cómoda. También siento que es muy chiquita y está empezando,

ojalá siga creciendo.



¿Y qué decís del público?

Es lo máximo, siento mucho apoyo en muy poco tiempo, apenas voy un año de carrera. Percibo una conexión genial cuando estoy en el escenario.



¿Cómo fue la experiencia del Primavera Sound?

Increíble, fueron 7 meses de trabajo, lo dimos todo y resultó una experiencia que no voy a olvidar jamás. Aprendí un montón sobre la industria, preparé un show que no había preparado nunca, y además, me trataron demasiado bien. Todo pasó muy rápido.



¿Qué diferencias viste en lo artístico entre Argentina y Bolivia:?

Muchísimas, la calidad de trabajo y la responsabilidad con la que se lo hace allá es otro nivel; nos falta bastante en ese sentido. La movida de allá es gigante, es una ciudad que tiene una industria musical desde hace muchos años, acá aún la estamos creando.

¿Se abrieron algunas puertas después?

Sí, muchos amigos nuevos, mi equipo contaba con el apoyo de tres bolivianos y tres argentinos, conocí muchos artistas, DJ, productores de todo tipo y fotógrafas.

Hoy que las plataformas te permiten identificar desde dónde te siguen, ¿de dónde tenés seguidores?

Mi top 5 es Bolivia, México, Argentina, Chile y Estados Unidos.

¿Con qué artista te gustaría colaborar?

Bizarrap, Nathy Peluso, Bad Gyal, Young Miko, Eladio Carrión, C tangana, Rels B, Rosalía, Arcángel, La Zowi, Lil Uzi, Juicy Bae, Arca, Akapella, Drake, Polima West, etc.

¿Cómo mantenés tu esencia femenina intacta en un rubro lleno de hombres?

Todo fluye muy natural, nunca podría no mantener mi femineidad, es algo que va conmigo. Me siento muy cómoda siendo mujer en este rubro, de hecho, ni lo pienso; nunca tuve ventajas ni desventajas por ser mujer.

Fuera de lo musical, ¿a qué más le dedicás tiempo?

A vivir, explorar, a pensar en futuros negocios aparte de la música. Al final, creo que a mi cerebro solo le gusta pensar en música y en todo lo que la rodea.



¿Con qué soñás, en lo personal y en lo artístico para 2023?

Con mucha música. Tengo demasiadas canciones y cosas guardadas, quiero sacarlas todas y empezar a cranear mi álbum. También quiero ser mi ideal de persona y de artista, enfocarme en exportar más mi música, aprender, mejorar.



¿Te imaginaste llegar hasta aquí?

La verdad es que sí, me imaginé esto y me imagino muchísimo más.

