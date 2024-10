Vamos a contramano

En junio de 2017 —en una de mis primeras columnas—, hice una reseña de un libro que ahora, por las circunstancias que viven sus autores, está más vigente que nunca. En esa ocasión, confesaba: “para mi cumpleaños, mi hijo me desafió a la lectura de un libro del que el Nobel de Economía, George Akerlof, llegó a decir: ‘Consideramos que La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un clásico imperecedero. Dentro de dos siglos, lo mismo pensarán de Por qué fracasan los países’. Acepté el desafío y me zambullí en las casi 600 páginas del fascinante ensayo Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Por qué fracasan los países (2012) de los académicos estadounidenses, Daron Acemoglu y James A. Robinson.

No necesitaron pasar doscientos años para que la Academia sueca de las Ciencias reconozca el trabajo de este par de investigadores, y que, junto a Simon Johnson, reciban el premio Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre: “cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad”. Los tres premiados han investigado por qué las sociedades donde el Estado de derecho no funciona de manera correcta son incapaces de generar crecimiento y prosperidad, poniendo el foco en aquellos territorios que han sufrido un proceso colonial. “Cuando los europeos colonizaron grandes partes del mundo, las instituciones de esas sociedades cambiaron. Esto fue a veces dramático, pero no ocurrió de la misma manera en todas partes”, argumentó la Academia en su justificación del premio.