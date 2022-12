Van 68 casos de coqueluche e indagan por qué niños con la vacuna se enferman

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, confirmó que hay una investigación en curso, pero que por ahora no se puede atribuir a una ruptura en la cadena de frío, porque también se debe considerar que, como en el caso de las dosis contra el covid, las vacunas contra el coqueluche no tienen un 100% de eficacia.

“Sí, hay niños que han estado vacunados (y han enfermado). Esto es producto de una investigación. No podemos decir si ha sido una ruptura en la cadena de frío o las vacunas, porque l a inmunidad que dan los biológicos no es del 100% . Como en el covid-19, hay un 97%, 95% y hasta un 75% de eficacia, pero lo que busca es alcanzar la inmunidad de rebaño”, enfatizó.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, coincidió al indicar que las vacunas no brindan una inmunidad del 100%, pero su mayor valor está en que evitan formas graves de la enfermedad . Señala que, en el análisis, también se debe considerar que hay niños que no completan su esquema.

“Debemos de preguntarnos si en el resto del país aplican las mismas estrategias para la pesquisa y la búsqueda. Si yo no voy en la búsqueda de estos casos (no se detectan). El coqueluche es una enfermedad que no ha sido erradicada y, si no se hace un diagnóstico, obviamente no habrá casos”, indicó Viruez.