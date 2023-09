Vanessa Hayes Schutt: “Luzcamos nuestra bandera con orgullo”

Este año fue todo un reto para mí. Comencé con mi preparación desde cero en el Miss Santa Cruz. Actualmente, continúo con una ardua preparación para el certamen de manera integral formándome en clases de oratoria, pasarela, automaquillaje, peinado, manejo de cámaras, etc. He tenido varios profesores -no solo bolivianos sino también internacionales- gracias a la gestión de mi agencia. Cada día aprendo algo nuevo y cada día me siento mas preparada para representar a mi hermosa tierra.