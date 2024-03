Vanessa Morón: “La vida no ha sido fácil para mí, he caído muchas veces, pero jamás me sentí derrotada”

Ella es una de las mujeres detrás de la Gobernación de Santa Cruz. Vanessa Morón (40) demuestra que una mujer puede estar a la cabeza de cualquier cargo político y brillar con luz propia.



Su paso por los reinados de belleza, hizo que los bolivianos la recuerden con cariño, hoy la chapaca de nacimiento trabaja por Santa Cruz, tierra que le abrió las puertas y la acogió con amor.

Pero no todo ha sido color de rosas para la administradora de empresas, ella pasó un duro episodio en su vida, y fue la lucha por su hijo.

Hoy puede decir que ganó esa batalla y está disfrutando de su pequeño, quien ha sido su mayor fortaleza, para levantarse y seguir adelante.

_¿Cómo asumes esta nueva etapa en el ámbito profesional?

La tomo con mucha responsabilidad y compromiso con Santa Cruz, más aún en este momento muy difícil que le toca afrontar al país, hoy vemos una economía inestable y un escenario político conflictivo. Se vienen momentos más duros para la economía cruceña y boliviana, creo que es crucial la unidad, más allá del color político, entonces encaro este nuevo desafío con mucha responsabilidad y total compromiso.

_¿Qué se viene con Vanessa?

Se viene mucho trabajo, tengo un compromiso por esta tierra que me dio una familia, y que me vio crecer personal y profesionalmente, hay muchas cosas por hacer y por construir, será la forma de pagarle a esta tierra que me dio tanto.

Vanessa Morón tiene un hijo llamado Felipe. El pequeño es el amor de su vida /Foto: Jorge Gutiérrez

_Las mujeres pueden brillar al igual que un hombre...

Por supuesto que sí, e inclusive me atrevería a decirte que hoy en día vemos brillar más a las mujeres que a los hombres y no quiero que esto suene o se escuche muy feminista, porque no va desde ese punto.

La época en que la mujer se quedaba en casa a cuidar a sus hijos ya no existe, hoy la mujer no solo es la mamá que se concentra en educar a sus hijos, si no es esa mujer que todos los días se levanta para ser el sustento en su familia y trabaja inclusive más de 8 horas al día para sacar adelante a sus hijos. Es esa mujer que aporta a la sociedad con su trabajo, es el pilar fundamental en su familia, pero sobre todo es esa mujer tenaz y capaz de enfrentar cualquier desafío desde su capacidad intelectual.

_¿Es un desafío este cargo?

Sí, es un desafío enorme el cual enfrento con mucha responsabilidad y compromiso. Cuando recibí la invitación del gobernador en ejercicio Mario Aguilera, no lo dudé ni un instante en aceptar, porque confío en mis capacidades, me gustan los desafíos y este es uno que ahora afronto en esta etapa de mi vida.

_¿Qué ha cambiado de la Vanessa actual a la Miss?

Han cambiado muchas cosas, yo me inicié en los reinados de belleza a mis 20 años, siendo aun una mujer un poco inmadura e inclusive insegura, ya que me daba vergüenza hasta hablar en público.

La belleza se acaba, la juventud no es eterna y todos en algún momento vamos a envejecer, es parte de la vida, pero lo que prevalece y en realidad importa es tu capacidad e inteligencia. Hoy me siento una mujer madura, que confía en su capacidad para asumir cualquier reto.

_¿Volvería a las pasarelas?

No. Creo que uno va quemando etapas en la vida, tuve mi oportunidad y creo que la supe aprovechar, pero ya volver a las pasarelas no es algo que me veo haciendo en esta etapa, hoy soy mamá y te confieso que es una de las etapas más lindas de mi vida. Tengo un hijo al cual sacar adelante, por eso las pasarelas quedaron archivadas.

_¿Cómo es la Vanessa mamá?

Soy una mamá que trata de equilibrar su tiempo entre mi hijo y el trabajo, soy muy disciplinada con los horarios de mi hijo, con su alimentación, soy una mamá que brinda todo el amor del mundo y atención, pero también hay veces que me toca ser la sargento, la que impone disciplina.

Soy padre y madre para mi hijo y trato de poner límites, creo que como cualquier madre lo hace, aunque a veces me cuesta, lo confieso, porque no existe un manual para ser mamá, es algo innato que solo las mujeres tenemos y que vamos aprendiendo con el pasar del tiempo y de los años, porque nadie te prepara para ser mamá.

Vanessa Morón fue Miss Tarija, Miss Bolivia Internacional y Miss Tierra en 2005, hoy ella se estrena con un nuevo rol en la Gobernación/Foto: Jorge Gutiérrez





_Pasaste duros momentos, la hicieron más fuerte...

Sí, he pasado por turbulencias, enfrentar un divorcio fue bastante duro para mí, porque considero que nadie se casa para divorciarse, pero también creo firmemente que no te casas para ser infeliz, o para vivir una vida de pantallas. No soy de las mujeres que tienen que aguantar muchas cosas por el qué dirán, peor aun cuando pretenden callar tu voz. Creo que en un ambiente donde no hay paz, donde no te respetan y te desvalorizan como mujer, ahí no podés continuar.

_Demostraste que no tienes miedo a nada, ¿De dónde sacás esa valentía?

Esa valentía se llama Felipe, mi hijo. Él es la fuerza que me impulsa a seguir adelante, es mi motor de vida y siempre lo digo, ser mamá ha sido difícil por todo lo que me tocó vivir, pero a la vez maravilloso, es una bendición. Ha sido el mejor título que pude ganarme en toda mi vida.

_¿Te considerás una mujer guerrera?

Sí, por supuesto que sí, soy guerrera y resiliente. La vida no ha sido fácil para mí, he caído muchas veces, pero jamás me sentí derrotada, supe salir de situaciones adversas, enfrentarlas, levantarme y reponerme a ellas. Creo que muchas veces como seres humanos no estamos preparados para vivir momentos duros, pero enfrentarlos, caer y levantarse es parte también de la vida.