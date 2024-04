Vania Sánchez: “El hecho de ser madre ya es de por sí una tarea compleja, más aún estar sola con la crianza”

Vania Sánchez (39) es de esas mujeres que no pasan de moda . La ex magnífica se alejó de las pasarelas, pero sigue trabajando como modelo publicitaria y tiene su empresa de comida saludable.

De las pasarelas sí, ya no hubo más eventos como los de antes (las Magníficas), pero sigo con el modelaje publicitario y de fotografía.

Muchas gracias, con dedicación se logra. Además, me siento mucho mejor que antes.

Todo lo bueno cuesta. Pero lo vale, todo es con dedicación, esfuerzo, constancia y sobre todo disciplina, porque habrá días en donde no haya motivación, pero la disciplina hace la diferencia ante ello.

Primero amándote en su totalidad, aceptarte, y quererte, de allí tratarte bonito, permitiéndote ser tu mejor versión, dedicarte un tiempo a entrenarte física y mentalmente. Es un todo, una cosa no va sin la otra, trabajarte interiormente es muy importante para acompañar todo el paquete visual, lo bueno se te nota y se transmite. Solo un cuerpo saludable no existe, debe haber también mente y corazón, todo en armonía es el reflejo de un buen paquete.

Mi niña es mi prioridad por, sobre todo, me dedico y me entrego a plenitud. Una mamá para sus hijos es indispensable e irreemplazable, y mi compromiso con la vida es dar lo mejor de mí.

Sí, no podría decirte que no lo es. El hecho de ser madre ya es de por sí una tarea compleja, más aún estar sola con la crianza, con la educación, con todos los pormenores del diario vivir, con la responsabilidad de sostener un hogar y aparte tener tu trabajo.

Claro que se puede, mil por mil, vinimos a este mundo solas. Puede ser complicado, pero nada es imposible y lo mejor de todo es que cuando va pasando el tiempo te das cuenta de lo que podés hacer, situaciones que te hicieron descubrir capacidades no pensadas, y darte cuenta lo fuerte que sos y no sabías. Debemos ser más condescendientes con nosotras mismas, y eso que a mí me cuesta porque soy muy exigente, perfeccionista, pero aprendí que también puedo errar, lo importante es aprender y mejorar porque estamos en constante crecimiento. Esto te da mayor seguridad y confianza en vos, sabiendo que el motor que te mueve, es el amor.