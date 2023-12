“Vaya sorpresa” ¡La reelección no es DDHH!

Siempre sostuvimos que la re-elección no es un derecho humano y que la misma estaba limitada, legalmente, por la CPE. En el caso boliviano hay derecho a una reelección de manera continua. En algunos otros países su Constitución permite reelecciones indefinidas. Nuestra convicción se vio respaldada por la opinión de la Comisión de Venecia, a la que acudió la OEA, es decir, Luis Almagro, quien hizo un mensaje dejando clara la posición de esa Organización.



Fue larga la discusión y el debate, apenas “el evismo” (entiéndase Evo Morales) determinó que “los movimientos sociales y militantes de su “instrumento” (nunca mejor puesto el nombre) recurrió al TCP para pedir se declare la reelección un “Derecho Humano”… lo demás ya lo sabemos, Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez, y Ruddy José Flores Monterrey, decidieron fallar en favor del peticionante. Efrén Choque Capuma, no asistió a la sesión.

Ese fallo se constituyó en la constatación de cuán “tomado” o cooptado estaba el poder Judicial de los tiempos de Evo Morales que terminó haciendo fraude, con la intervención directa de doña María Eugenia Choque Quispe y varios ministros que armaron una estructura completa para llevarlo a cabo, encargando la administración del mismo a un grupo de expertos en fraude, mexicanos ellos.

Puede que hasta aquí, el texto parezca reiterativo, pero hay que escribirlo así porque simplemente estamos viendo viviendo una continuación del gobierno de Evo Morales, en cuanto a la toma de los poderes del Estado por parte del Ejecutivo para el logro de sus fines.

El 29 de diciembre, en el límite de su vigencia legal, el TCP El Tribunal Constitucional de Bolivia emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023, argumentando que la reelección presidencial indefinida no existe y “no es un derecho humano”, hecho que tiene, desde el punto de vista de cualquiera que entienda un poquito de política, la determinación de inhabilitar a Evo Morales para las elecciones de 2025. Esa Sentencia es correcta y se apega a la legalidad, de ello no hay duda, como no debe haberla tampoco en por qué se la dicta ahora.

La CPE determina que la vigencia de los Tribunos Constitucionales es de 6 años y que los cargos no son prorrogables ni reelegibles en ningún caso, de manera que, desde el 2 de enero estaremos viendo el ejercicio ilegal de los mismos, cosa que no le importa al poder Ejecutivo que, ha decidido prorrogarlos y para ello, les ha dado la tarea de demostrar lealtad política, dictando o emitiendo el fallo de inhabilitación de Evo Morales, situación que, no sólo termina echando al expresidente de la carrera electoral (ese mismo TCP hace un tiempo consideraba lo contrario) sino que lo muestra como un Tribunal que asume un compromiso con la CPE y los tratados internacionales.

Claro, asumir un compromiso de ese tamaño con la CPE, implica hacer lo mismo en cuanto a su vigencia y dejar el cargo, pero eso no lo van a hacer, porque “no pueden dejar los cargos en acefalía” porque hay una responsabilidad con la patria (entiéndase el sarcasmo).

El poder del MAS ha evitado cualquier posibilidad de cambiar a los Tribunos porque son útiles a sus fines políticos y esos fines aún no se han terminado; necesitan mucho más del Sistema Judicial y Electoral y lo van a lograr, de manera que hay que dejar todo como está, no cambiar nada ni a nadie; ese es el concepto primigenio de la democracia iliberal: usar los medios y mecanismos de la democracia formal para tomar al Estado en su plenitud, dando la sensación de que los poderes funcionan, haciendo elecciones cuando corresponda, pero manejando lo fundamental a su gusto o necesidad.

Morales sabe que este fallo apunta a él y se queja: “La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana”, dice el comunicado de la fracción chica del MAS, vistos hoy como los disidentes y claro… vuelve a lo mismo, a sus recuerdos de cuando él comenzó, sin tomar en cuenta que Arce es “su hechura”, tantos años de ministro le dieron para aprender cómo usar a la gente, cómo aferrarse al poder sin considerar para nada la ley y actuar sin escrúpulos y tras de ello va, además, da la impresión de haber arreglado todo con la estructura internacional del socialismo sigloveintiunero .

Y es que el Socialismo del Siglo XXI es pragmático y no se anda en chicas ni en afectos; para ellos Arce es presidente y Morales “ya fue”, ellos miran y valoran al que está en el poder y entienden que Arce puede ser candidato en las elecciones que vienen y que, de no cambiar sustancialmente las cosas en la oposición incluso puede llegar a ganar una reelección, pese a la crisis de todos que se vive en el país, pero esos son otros asuntos que no hacen a este escrito de urgencia, porque hubo que cambiar de tema, habida cuenta de lo ocurrido con la sentencia constitucional.

Un tema más que puede dar más dolores de cabeza a Morales: en Los Tiempos de hace un par de días se leyó una nota de la ANF: los diputados de la facción “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui y Hernán Durán pidieron que el Ministerio Público convoque a los exmandatarios Evo Morles y Álvaro García Linera y se investigue si realmente planificaron su renuncia utilizando a sus bases sociales en 2019.

Si los diputados y el ministerio público se toman el rabajo de eleer los 2 libros de Evo Morales publicados en Argentina, Volveremos y Seremos Millones y Operación rescate, van a encontrar que no están lejos de lo que piensan: Morales generó el vacío de poder y renunció, cuando no pudo lograr el autogolpe.

Hernán Durán dijo a ANF; “Desde mi punto de vista, creo que sí debería investigarse (el presunto ‘autogolpe’) para llegar al fondo (del caso ‘golpe I’) y de alguna manera es el trabajo del Ministerio Público. De acuerdo a las determinaciones que ellos tomen, de acuerdo a los procedimientos, si es que corresponde, (deberían) convocarles para que ellos presten su declaración”

¿Es casual lo dicho por el diputado “arcista”? En el poder masista no hay casualidades, hay causalidades; esa declaración puede ser parte de un algo más grande; Arce sabe que el mundo entero ve con malos ojos lo que se hace con Jeanine Áñez y que en Santa Cruz, lo de Camacho no se va a apagar como él pensaba, de manera que, de ser necesario, irá tras de Morales “con estito más” y que se arregle él como pueda; exagero? Yo creo que no… ya dio muestras de lo que es capaz de hacer y tras de ello irá, de ser necesario; al final de cuentas, Áñez y Camacho son problemas de la Justicia y del Ministerio Público, no directamente de él.

Las cartas están marcadas… Morales ya fue… el presidente entiende que este es el tiempo del “MAS-Arce” y tras de ello va…