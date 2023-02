Vecinos del Cambódromo no levantarán vigilia contra el corso

Vecinos autoconvocados que realizan una vigilia en el Cambódromo para evitar la realización del corso de Carnaval se mantienen firmes en su decisión y dicen que no permitirán que se armen las tarimas para el evento y que el sábado del corso resistirán, incluso si tratan de retirarlos por la fuerza.



“Las medidas son pacíficas. Si nos agreden lo harán también a los símbolos patrios, porque estamos con banderas cruceñas y bolivianas. Nosotros no nos vamos a mover y si tratan de hacerlo tendrán que utilizar la fuerza”, dijo Aldo Sosa, uno de los vecinos que desde el miércoles se encuentra en el sexto anillo y la avenida Mutualista apoyando la medida.



Luego de una reunión realizada el martes, los autoconvocados iniciaron la vigilia el miércoles por la noche y ayer continuaron con la medida.



“Somos varios vecinos de juntas vecinales. No hay directorio, somos autoconvocados y nadie nos financia. Realizamos una vigilia pacífica. Hemos sacado incluso a los Januchos (comparsa coronadora del Carnaval 2023) que estaban ensayando en el cuarto anillo del Cambódromo. Les pedimos que se retiren y ellos fueron atrevidos porque incluso quisieron pegarles a las mujeres”, comentó Sheyla Mercado, activista de este movimiento.



“Esta lucha no es por un partido político, como lo están queriendo hacer ver los del MAS. Esta lucha es por el pueblo. No tenemos absolutamente nada que festejar, porque tenemos presos políticos, estamos sin una autoridad electa que le están queriendo quitar el cargo. No entendemos cuál es el afán de la ACCC (Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras) en querer hacer un corso cuando el pueblo está sufriendo no solo de persecución política, sino también por enfermedades como el dengue”, señaló Sosa.



El presidente de la ACCC, Gustavo Gil ya adelantó que para el corso del sábado desplegarán 800 personas para el control y vigilancia del evento y que cuentan con el apoyo de la Unión Juvenil Cruceñista, además de la presencia de la Policía, Gendarmería que trabajarán en la seguridad del desfile carnavalero.



“No vamos a dar la otra mejilla y vamos a tener que defendernos si es necesario, sabemos que hay grupos de choques promovidos por la Alcaldía y si hay violencia será responsabilidad del alcalde y la ACCC”, enfatizó Mercado.



Los vecinos autoconvocados indicaron también que ya han recogido más de 5.000 firmas de la zona que está contra la realización de la festividad.