Vecinos frenan el cambio de loseta en el centro y el debate ingresa al Concejo

La presión vecinal impide el retiro de loseta en el centro cruceño y los concejales formalizan el pedido de paralización del proyecto municipal hasta que se tenga estudios finalizados y un plan integral de revitalización del corazón de la ciudad. Plantearán el debate en la sesión de este martes.

Las obras que iniciaron la anterior semana se paralizaron ante la vigilia que mantiene un grupo de vecinos y que ha sumado apoyo de instituciones y profesionales.

La bancada de Comunidad Autonómica (C-A) solicitará formalmente al plenario, a través de una minuta de comunicación, que se instruya la suspensión inmediata de las obras “hasta disipar y aclarar cada una de las dudas presentadas por la sociedad civil sobre el impacto ambiental del uso del pavimento flexible y otros aspectos legales y presupuestarios que se deben conocer”.

Asimismo, la bancada también solicita un informe técnico sobre el proyecto municipal.

El concejal José Alberti remarcó que están pidiendo una pausa en la ejecución del cambio de loseta hasta que se elabore un plan integral de recuperación y revitalización de este sector, con la participación de vecinos, instituciones y especialistas. Además, plantea apelar a la Unesco, porque otras ciudades como Medellín y Quito han pedido ayuda para intervenir su centro histórico.

Observa mucha improvisación, dado que las cooperativas que tienen que trabajar en el soterrado de cables y cambio de tuberías no estaban al tanto del proyecto municipal.

Por su parte, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, señala que envió una minuta de comunicación sugiriendo coherencia al alcalde, para que paralice la intervención en el centro hasta que haya el estudio de viabilidad del soterrado de cables y de las otras necesidades que tienen en esta zona. “No tiene sentido intervenir ahora, picar todo y paralizar los pocos negocios que quedan en el centro y en seis meses volver a picar las aceras para hacer el soterrado de cables”, manifestó.

Cuestiona el proyecto municipal, porque considera que no ha contemplado las necesidades ni las incomodidades que generan los trabajos. “Se está interviniendo el Casco Viejo y los trabajos van a durar un año. Han anunciado un estudio que va a demorar seis meses para establecer cómo harán el soterrado de cables ¿No será más coherente hacer primero el estudio, no tocar ni una sola loseta y, si se va a intervenir, hacerlo una sola vez y no dos veces?”, cuestionó.

Complementa que los problemas del centro son mucho más complejos y no se solucionan con el cambio de losetas. “En este momento es peligroso, el tráfico es caótico, no es atractivo para los comercios ni para las familias y no hay estacionamientos. En este momento el centro se está muriendo”, enfatiza Saavedra.



Las prioridades

Vecinos y profesionales coinciden en que la Alcaldía está comenzando de atrás para adelante, porque consideran que los trabajos prioritarios son el soterrado de cables para acabar con el ‘cablererío’ que dañan la imagen urbana y con la reducción de las líneas de micros que agravan el congestionamiento vehicular.

Exigen al Gobierno Municipal que tome en cuenta la voz de los vecinos y los planteamientos de las mesas de trabajo, que identificaron al menos cinco problemáticas que aquejan al centro histórico y entre ellas, no se menciona el retiro de losetas.

Rubén García, uno de los vecinos que forma parte del movimiento en defensa de la loseta, indicó que es un “sin sentido quitarla del centro cruceño” y pide a la Alcaldía implementar un plan integral, basado en las propuestas que surgieron del consenso.

“No hay que inventar la pólvora porque ya varios profesionales han trabajado propuestas. El cableado es prioridad, así como la reducción de las líneas en un 90 por ciento. No puede ser que primero le metan máquina y después recién estén pensando en la planificación”, señaló García, que junto a un grupo de vecinos permanece en vigilia en rechazo al plan municipal.

El arquitecto Álvaro Mier cita entre las prioridades a la maraña de cables que hay en las calles y cree que la Alcaldía empezó de atrás para adelante, toda vez que lo que primero que debió hacer es el soterrado de cables. “Este tema es prioridad. Antes de hacer el cambio de loseta por pavimento flexible tendrían que enterrar los cables, que es una de las aspiraciones de los vecinos”, señala.

“Se ha dicho que el pavimento es mejor, pero el tema aquí es la conveniencia. El centro tiene decenas de problemas y, de ellos, el menor es el tipo de material que tienen sus calles”, complementa Mier.

García asegura que estudios concluyen que el valor histórico de los edificios del centro cruceño no se ve amenazado por el revestimiento de sus calles, sino por el abandono, la inseguridad, la telaraña de cables, la ocupación de los espacios públicos y otros problemas.

Una de las investigaciones que recoge el sentir de los vecinos es una encuesta realizada por la Asociación de Propietarios de Predios del Centro Cruceño (Apcruz), que identifica el orden de prioridades en las que se debe trabajar y pone en primer lugar a la seguridad.

Le siguen el ordenamiento del transporte público y parqueos; el control del comercio informal; incentivos con rebaja de impuestos; actividades culturales y recreativas; y la protección del patrimonio histórico.

En el aspecto vial, los vecinos ven muy necesario y urgente el reordenamiento del transporte, con la disminución y reorganización de líneas. Esto debido a que cada hora circulan por el centro más de 2.000 microbuses de 105 líneas, lo que genera trancaderas.

Además, piden la reorganización de los parqueos y el uso de parquímetros; la peatonalización de algunas calles; la incorporación de ciclovías; y el ensanchamiento de las aceras en algunas calles para favorecer la actividad comercial, recreativa y cultural.

El proyecto municipal

El alcalde Jhonny Fernández reiteró que el plan municipal no contempla solo el cambio de losetas, sino también revitalizar el Casco Viejo, el mantenimiento de las casonas y que se tenga mejores condiciones de tránsito, lo que pasa por la disminución de las líneas de micros en ese sector de la ciudad. “Es un plan integral, no es solo sacar loseta y poner asfalto”, remarcó.

Fernández también señaló que si los vecinos quieren que se les vuelva a explicar el proyecto no tiene inconveniente de hacerlo. “Si son vecinos, no hay problema. El alcalde estuvo en el Club Social, los equipos técnicos estuvieron socializando con los vecinos, fueron tres meses de trabajo, no es que nació de ahora la idea de sacar losetas y todo el proceso de contratación está validado, está dentro de las normas y de la legalidad”, manifestó Fernández.

Lea también Santa Cruz Sociedad de Ingenieros sugiere paralización del cambio de losetas hasta conocer el proyecto de soterrado de cables; CRE desconoce ese plan El concejal Saavedra (de oposición) es del criterio de que se haga una sola intervención, pero que no se cambien las losetas, sino que se haga mantenimiento. La CRE manifestó que no ha tratado el tema del entierro de cables en el centro de la ciudad con el Municipio

​