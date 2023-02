Vecinos se quejan y dicen que el plan de limpieza de canales no es constante

La Alcaldía señala que viene haciendo trabajos de limpieza de forma periódica, pero la gente en los barrios considera que eso no es suficientes en tiempo de lluvia. Sandra, que vive en inmediaciones de este canal, indicó que hace días no realizan la limpieza y la maleza no deja de crecer. “Hemos reclamado como vecinos, pero hasta la fecha no nos dan respuesta. Nosotros vemos que esto es un riesgo para la salud, porque el agua queda estancada”, sostuvo la mujer.