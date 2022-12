Ven que detención es un error de Luis Arce porque desencadenó furia callejera

Analistas creen que el Gobierno subestimó a Santa Cruz , y calcularon que la gente no iba a salir. La jornada terminó con la Fiscalía y la casa de un ministro quemadas, bloqueos y el tráfico aéreo paralizado.

No se supo su paradero en cuatro horas , y el exmandatario Jorge Quiroga escribió en Twitter: “Es una desaparición forzosa ‘cubanoide’ rompieron vidrios, lo encañonaron, sin abogado y sin respetar sus derechos. Arce, el inepto aprendiz de tirano, calla y se esconde”.

Desde el MAS, hubo reacciones contradictorias . El presidente Luis Arce no comentó el caso, pero sí posteó una foto de la última reunión de gabinete de 2022. “sin tregua y no retrocederemos ni un centímetro lo avanzado”, dijo.

Pero el diputado ‘evista’ Ramiro Venegas sospechó que “puede ser, espero que no, un plan montado con la megacoalición para victimizar a Camacho ”. Su colega ‘arcista’ Juan José Jáuregui, señaló que la idea es que se haga justicia. “La defensa del gobernador deberá activar los mecanismos para demostrar su inocencia, no es político”, aseguró.

A decir de Aruquipa, “la detención vacía de discurso político del ala dura del MAS. No me imagino cómo Juan Ramón Quintana o Carlos Romero puedan sustentar que Arce habría pactado con Camacho por el paro de los 36 días en Santa Cruz. Ya no lo pueden llamar traidor”.