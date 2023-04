Ven que el tope a edad del trabajo busca bajar gasto

El Gobierno busca cuadrar sus números como sea. A esta conclusión llegaron especialistas consultados por EL DEBER tras analizar el anuncio hecho por la administración del presidente Luis Arce Catacora de limitar la edad de trabajo efectivo en el país hasta los 65 años.



El miércoles, el jefe de Estado acompañado por su gabinete económico y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron el incremento salarial para este año. A esto sumaron la decisión de presentar un proyecto de ley para establecer el retiro obligatorio hasta los 65 años de edad.



Según las normas nacionales la edad para la jubilación es de 58 años para los hombres y 55 para las mujeres. No obstante, muchas personas, en especial los que cumplen una función pública, postergan el retiro debido a las bajas pensiones que reciben los jubilados.



El especialista en Seguridad Social, David Villarreal, señaló que el anuncio busca reducir el gasto que tiene el Estado en algunas dependencias, en donde algunas personas siguen trabajando, pese a que incluso ya pasaron al retiro.



“El proyecto está basado en establecer la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años. Es un proyecto que ya fue presentando antes, pero fue rechazado”, dijo.



Para ser efectivo este proyecto, según Villarreal, es necesario que el Gobierno mejore las pensiones.



El experto señala que una persona que gana Bs 15.000 al pasar al retiro “si percibe una pensión de Bs 3.500, es mucho”.



En Bolivia, las personas pueden seguir trabajando incluso después de pasar al sector pasivo, lo que les permite tener un mayor ingreso. No obstante, con la medida, según Villarreal, se pondrá un freno a esta figura.



En esa línea, el economista Germán Molina, señaló que se trata de una medida fiscal, dado que cada persona que se jubila es un gasto para las arcas del Estado.



“El tema es de carácter económico y fiscal. Cuando una persona se jubila anticipadamente es un costo fiscal, entonces ellos han visto que una manera de pasar esta presión fiscal es cinco años para adelante. Habrá protestas”, señaló.



Para el especialista esta situación demuestra que “el Gobierno tiene problemas fiscales y no tienen que ir por el lado de ajustar y se han ido por las pensiones”.



Gustavo Rodríguez, especialista en pensiones, explicó que la medida busca frenar el doble ingreso que reciben algunos trabajadores que, pese a estar en retiro, continúan trabajando, porque la ley así lo permite.



“Se está poniendo un freno a la edad máxima de trabajo, para que después de los 65 años estas personas ya dejen de trabajar y sólo vivan de su jubilación”, sostuvo.



El experto dijo que esto es un problema, dado que muchas personas del sector público, como escuelas y universidades, están cobrando doble.



“Es un problema social. Estas personas no quieren dejar de trabajar porque sus pensiones son muy bajas”, señaló.



Agregó que es necesario que el Gobierno presente el proyecto de ley porque hasta ahora no hay nada concreto.



“No hay nada, pueden hacerlo bien o mal”, afirmó Rodríguez.