Ven que en Guarayos grupos armados pueden causar una guerra por tierras

El Gobierno, por su parte, señaló que los afectados por los avasallamientos deben denunciar y realizar sus trámites para rescatar sus tierras ante la justicia, antes de eso la Policía no puede intervenir y no lo hará de oficio.

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, cuando tomó la palabra, señaló que “el INRA dice que la tierra es de quienes están en el lugar, son ustedes los que pueden asumir la defensa de su territorio. Porque aquí no llegan las autoridades a poner orden y ante la ausencia del Estado, son ustedes los que deben ponerlo. Es la única forma, no hay más. El Comité está para apoyarlos y respaldar las medidas que asuma este cabildo”.

El director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, señaló que este problema se puede comparar con un semáforo en rojo. Si una persona se pasa de largo y no recibe sanción, lo volverá a hacer . Con el tiempo, todos lo harán y la persona que respeta la luz será recriminada e insultada, pese a que hace lo correcto.

“Eso mismo pasa con el tema tierras, hay quienes se han pasado el semáforo en rojo y han avasallado, otros incluso fueron más allá, lo hacen armados en grupos que demostraron capacidad y conocimiento militar y no hay consecuencias”, lamentó Vadillo.

Detalló que en Guarayos se registraron en los últimos dos años al menos cinco predios avasallados, con disparos, hubo heridos y muertos. El caso de Las Londras es uno de ellos, hay cuatro más, y no hay un sólo detenido. La reacción del cabildo de Guarayos es un clamor al Gobierno, le exigen que intervengan porque si no lo hacen no queda otra que defendernos”.