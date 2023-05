Ven que ‘Pica’, el pederasta serial, contó con la complicidad de la congregación

Con respecto a las agresiones que se dan de parte de los curas, Claudia Ribera, trabajadora social del Programa Avisa, dijo que lo que corresponde siempre, y en primera instancia, es realizar la denuncia ante el Ministerio Público , y no ante la Iglesia, “porque entre ellos se tapan, y debido a eso muchos casos han quedado impunes”.

Para Ribera, en cualquier caso de abuso o violación, cuando se detecta que el agresor incluso puede ser el hermano o padre biológico, se pone en conocimiento del Ministerio Público, “entonces ¿por qué no vamos a denunciar a un cura? Con mayor razón debe hacerse, considerando que la Iglesia tapa delitos para no quedar mal y tiene un poder grande. Es difícil pensar que un agresor se esconda detrás de una sotana”, dijo.

Echeverría no cree que ‘Pica’ fuera un único agresor sexual, por eso la protección de la congregación. “Una persona correcta, tras saber de los hechos, lo hubiera apartado de inmediato de los menores; sin embargo, hubo permisividad”, cuestionó.

La abogada agregó que si las víctimas han guardado silencio por tantos años es porque no se sienten preparadas para denunciar, pero no sólo porque hay una Iglesia que calla, sino porque también existe una justicia que falla, “y que termina favoreciendo a los pederastas, dejando en total indefensión a las víctimas”.

Lamentó que esta indefensión se dé no sólo en los casos de abuso sexual infantil, sino también en los de feminicidio.