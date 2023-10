Vencer o morir

No se trata de adueñarse ridículamente de la arenga que Evo Morales se apropió del “Che” Guevara y del castrismo; eso de “¡Patria o muerte; venceremos!”, a la que Morales no le dio ni el menor cumplimiento cuando llegó el momento, para vergüenza nacional. Ahora se trata de algo importante, se trata de lo que sucede con el Estado de Israel y del terrible y sorpresivo ataque que ha recibido de las milicias de Hamás, con toda seguridad apoyadas por Irán, esa teocracia islámica fanática y abominable, que goza del afecto y admiración de la actual diplomacia boliviana.

El pueblo judío y sus gobernantes saben que, si lo de Gaza se convierte en una guerra con otros participantes enemigos de Israel, a su población no le queda otra solución que luchar hasta el final. Y en este caso no es asunto de vulgares fanfarronadas como a las que nos han acostumbrado aquí en Bolivia. El pueblo judío sufría, hace 80 años, el más criminal exterminio que recuerde la historia, en los campos de concentración nazis, donde millones de seres – mujeres, niños, ancianos –, fueron asesinados por odio racial y enterrados en fosas comunes o convertidos en ceniza en los hornos crematorios de Auschwitz, Bergen Belsen, Treblinka, Dachau, y decenas de campos más. Es lo que se llamó el Holocausto (con mayúscula).

El odio contra los judíos viene desde hace más de 2.000 años, desde la crucifixión de Cristo. Aunque antes los romanos ya los habían maltratado de manera brutal. Y si la insania antijudía de Hitler y su transmisión al pueblo alemán fue espantosa, no se puede negar que los rusos, polacos, ucranianos, húngaros, casi toda Europa, los detestaran menos. Motivos puede haber o tal vez no haya ninguno; pero no existe razón alguna que merezca el exterminio de todo un pueblo, de toda una raza.