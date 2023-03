Vendedores de autos usados cobran un tipo de cambio de hasta Bs 7,20

La lluvia que desde hace varios días cae en la capital cruceña no es un impedimento para los vendedores de autos usados que se ubican en el cuarto anillo, zona de La Cuchilla, junto a sus vehículos. Tampoco lo es para los potenciales compradores que lentamente van llegando a ese punto de venta, uno de los más concurridos de la ciudad.

La oferta es variada, autos, vagonetas, camionetas todo terreno y para transporte de mercadería. Hay diferentes modelos, algunos están al día con el pago de impuestos, en otros casos tienen deudas y ello permite regatear el precio final.

Si bien la cotización es en dólares, los vendedores no se hacen problemas al momento de recibir bolivianos como forma de pago.

Eso sí, aclararon que el tipo de cambio que están usando desde hace varios días no es el oficial -establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB)- que oscila entre Bs 6,96 y Bs 6,97 para la venta y Bs 6,85 y Bs 6,86 para la compra.

Una vagoneta Mazda, con tres filas de asiento, modelo 2020 se comercializa en 23.400 dólares . El vendedor asegura que tiene los papeles en regla y que el pago de los impuestos está al día. Cuando se le consultó si se puede pagar en bolivianos el comerciante asiente la cabeza, pero al rato aclara que el tipo de cambio es de Bs 7,20 y que se puede negociar y bajar hasta los Bs 7,10.

-¿Pero no acepta a Bs 6,97?, Se insiste

- “No, en ese precio ya no se consiguen dólares. Si usted va a la ex terminal o al mercado Mutualistas, allí los librecambistas, lo están vendiendo mínimo a Bs 7,25, en el Banco Unión se vende hasta en Bs 6,97, pero se debe madrugar y solo te venden hasta 5.000 dólares. Podemos hablar y bajar hasta Bs 7,10. Menos ya no es negocio”.

Otro vendedor que ofrece un KIA modelo 2018, a $us 10.400, de entrada advierte que si se quiere pagar en bolivianos el tipo de cambio es de Bs 7, que ya no se acepta a Bs 6,96, ni a Bs 6,97. Por lo que aconseja que si uno trata de pagar en bolivianos y no quiere lidiar con el tipo de cambio, lo mejor es comprar dólares y buscar la opción más barata.

Tipo de cambio artificial

Mauricio Ríos García, analista económico, explica que esta situación es resultado de un “tipo de cambio fijado de forma artificial” y como ya no se puede controlar debido a la distorsión por la falta de dólares, es el mercado el que de forma gradual va acomodando las cosas.

“El Gobierno ya no tiene manera de seguir estimulando la demanda porque se le ha caído el financiamiento. Entonces, ahora la demanda, que antes se encontraba estimulada con un dólar artificialmente barato, tiene que volver a sus niveles ‘naturales’ anteriores al estímulo. Esa fase de transición se llama etapa de liquidación o ahorro forzoso, cuando la gente trata de deshacerse lo antes posible de esos activos que adquirió durante la etapa del auge y que ahora cada vez menos gente quiere o no puede darse el lujo de tener”, remarcó Ríos.

Un vehículo listo para trabajar, con los impuestos al día y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de gama media se ofrece a $us 7.400, su propietario asegura que se encuentra en excelentes condiciones y que tiene daños en el exterior.

“Está listo para ser taxi. Se le puedo bajar unos cien dólares nomás. Para no tener problemas con el tipo de cambio, solo acepto dólares. Si me paga en bolivianos el tipo de cambio mínimo es de Bs 7,10, pues cuando quiera cambiarlo y si es que pillo dólares seguro que me lo cambian en ese precio y no el tipo de cambio que dice el Gobierno”, sostuvo el vendedor.

Sobre la modificación del tipo, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, reiteró que el Gobierno dejó en claro que el tipo de cambio oficial no se va a mover de Bs 6,96, es decir, que no habrá un incremento.

Silva puntualizó que si hay algún incremento en el valor del tipo de cambio se debe a que hay personas o algunas actividades comerciales que están aprovechando la actual coyuntura que es resultado de un comportamiento especulativo, en donde un sector de la población se dedica a hacer filas, para comprar la divisa estadounidense a Bs 6,96, para luego revenderla a más de Bs 7. Situación que el viceministro calificó como agio o especulación, delito que es penado por la Ley.

Ante esta situación la autoridad pidió a la población denunciar estos hechos irregulares, a tiempo de recordar que este es un delito sancionado hasta con 10 años de cárcel, por afectar la economía del país y los derechos de los consumidores.

Desde la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) recomendaron a la población no participar en actividades irregulares durante la compra de dólares a tiempo de puntualizar que ante cualquier conducta sospechosa de lavado de dinero la UIF actuará de manera inmediata y tomará medidas legales de acuerdo con sus competencias vigentes.

Estudios jurídicos y notarías

En la zona de venta de vehículos usados hay varios estudios jurídicos y notarías encargadas de realizar la transferencia legal del vehículo hacia el nuevo dueño. En dicho documento se pone el precio por el comprador y la descripción es en dólares.

Sin embargo, luego de hacer las respectivas consultas los profesionales de área legal coincidieron con los vendedores en que desde hace varias semanas el tipo de cambio que se está utilizando ya no es el que indica el Banco Central, sino el que se acuerda entre el vendedor y el comprador y que por lo general oscila entre los Bs 7 y los Bs 7,20.



“Nosotros sabemos que esa situación existe. En la calle hay otro tipo de cambio que está afectando las cotizaciones de los vehículos, lotes y hasta casas. Con todo este problema de especulación y falta de dólares, el mercado está reaccionando de esta manera”, dijo la encargada uno de los estudios jurídicos del lugar.

Otra empleada señaló que hay pocas transacciones en Bolivianos (Bs) y que por lo general se da en dólares, pero ante la falta de esa moneda extranjera muchos compradores están optando por pagar en la moneda nacional, pero antes acuerdan un nuevo tipo de cambio que hasta hace unas semanas no se conocía.

“En las transacciones se pone el monto global de la venta, pero antes el comprador debe acordar con el vendedor, si es que va a pagar en Bs, el nuevo tipo de cambio que esté vigente en la calle. En la actualidad para este tipo de compras no se está manejando el tipo de cambio que uno conocía y que era como 6,97 bolivianos. Menos se encuentra a 6,96 bolivianos, ya se pasó los siete bolivianos y el tiempo dirá en cuánto se queda y si es posible volver al anterior tipo de cambio”, sostuvo la empleada.

Sobre el tema, el economista Germán Molina explicó que en la actualidad el país tiene tres tipos de cambio: está el oficial del ente emisor, el que se paga de forma preferencial a los exportadores y el del mercado paralelo que cada vez gana más fuerza, debido a que es el que representa el real comportamiento del mercado.

“Es una conducta que se vio modificada por la falta de certidumbre e información precisa. No puede ser que hasta ahora sigamos con el dato oficial de las Reservas Internacionales del 8 de febrero”, criticó Molina.

Las notarias confirman el alza del tipo de cambio /Foto: Jorge Gutiérrez