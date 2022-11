Vendidos y baratos

Entonces, si había leyes a favor de los indios, ¿por qué no se las aplicaba? La respuesta es sencilla: las órdenes del rey eran recibidas, pero no se ejecutaban porque eso significaba modificar la estructura de la explotación minera.

En otras palabras, la corona y los mineros del Potosí colonial actuaban para el público: promulgan leyes favorables para los indios, pero estas no se cumplían. ¿Cómo es que el rey lo permitía? Pues resulta que entre gobernantes y mineros había un trato, un pacto no escrito por el que estos últimos hacían lo que querían y aquel fingía no saber nada. Así, todos quedaban contentos, menos los indios.