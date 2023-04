Venta cárnica de $us 187 millones podría ascender a $us 500 millones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 el país exportó $us 187 millones, una cifra que podría saltar a los $us 500 millones si no estuvieran vigentes los cupos de exportación, de acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Gary Rodríguez, según Agro News, explicó que desde 2008 se han emitido una serie de medidas desde el Gobierno destinadas a garantizar el mercado interno y se han establecido recortes a la exportación y la exigencia de certificados de abastecimiento de mercado interno a precio justo.

Considera que lo ideal sería que no existan estas limitaciones para que el sector pueda producir sobre la base de nuevas inversiones y en función a la demanda internacional. La exportación no representa ni el 10% de la producción anual de carne y está plenamente garantizado el mercado interno, indicó el gerente del IBCE.

Según datos del sector ganadero, el potencial de excedente para exportar en el país se ubica entre las 40.000 a 50.000 toneladas de carne.

Rodríguez precisó que en 2022 se exportó carne bovina por $us 121 millones y hamburguesas y derivados por $us 66 millones. Lo que hizo un total de $us 187 millones, cuando en 2005 solo se exportaba $us 2 millones, observó Rodríguez.