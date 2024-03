Verónica Weise: “La elegancia no es solo qué tan bien nos vestimos, si no el comportamiento y trato con las personas”

Verónica Weise (28) es ingeniera comercial de profesión, pero más pudo su amor por la moda, y hoy se dedica a ser artífice de la elegancia y glamour de las mujeres. Ella fue Magnífica y en la ocasión se dio cuenta que lo suyo era estar siempre impecable, fue de allí que nace ‘The little dress’, que ha crecido a pasos agigantados con el paso del tiempo.

Desde niña me encantaba, mi mamá siempre me costuraba vestidos. Al salir del colegio, tuve la oportunidad de formar parte de las Magníficas de Pablo Manzoni y participar en diversos desfiles de moda. Y ahí me fui enamorando de esta actividad.