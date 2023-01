Vicecanciller cuestiona el veto de Perú a 9 bolivianos y MAS desafía a detener a Evo

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, no comparte la decisión del Gobierno peruano de prohibir el ingreso a nueve bolivianos, incluido el expresidente Evo Morales, por alterar la seguridad nacional y el orden del país vecino. No existe un pronunciamiento oficial como Estado boliviano; tampoco el presidente Luis Arce se manifestó al respecto. Solo hay declaraciones de ministros que calificaron al Gobierno peruano como “golpista” y desafíos desde el MAS para que Perú detenga a su líder.

“Hemos tomado conocimiento del comunicado. Es una decisión asumida por una instancia Estatal del gobierno de Perú y en función de la política exterior boliviana de no injerencia en asuntos internos, no vamos a hacer comentarios sobre los hechos que la fundamentaron”, dice la nota de prensa difundida desde la Cancillería.

En el documento, agregaron que Mamani no comparte la decisión asumida por la Superintendencia Nacional de Migraciones de la República de Perú, pues esta medida “afecta los derechos de los nueve ciudadanos bolivianos”.