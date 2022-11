Vicente Cuéllar: “Arce no se animó a poner fecha porque el INE no tenía nada”

Siempre dijimos que estaba en manos de Luis Arce. El presidente no se animaba a definir fecha porque estaba consciente de que no tenía nada. En las mesas técnicas de Trinidad pudimos evidenciar que pese al decreto que establecía la fecha del censo este año, el INE no tenía nada. No se si se lo

ocultaron o no le pasaron toda la información. El Gobierno fue muy hábil, primero para cambiar la fecha sin cambiar el decreto 4546 y empezar esas mesas de socialización para ganar tiempo. Ahora, ya tiene un parámetro,

y por eso se anima a poner fecha. Recogieron nuestros aportes.