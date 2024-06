Vicepresidencia: entre lo conspirativo y la anomia

En 1964 la célula militar del MNR logró instalar la candidatura a vicepresidente de René Barrientos Ortuño acompañando a Paz Estenssoro; llegaron las elecciones y la victoria también. Desde aquel agosto, Barrientos se recluyó en Cochabamba para constituirse en la facción mayor de la oposición al gobierno de Víctor Paz. En algo más de dos meses arruinó al presidente y el 4 de noviembre consumó su intención con un golpe de Estado. En el nuevo siglo, las mismas sospechas de suceder al primer mandatario recaen esta vez sobre Jorge Quiroga, de quien Hugo Bánzer llegó a decir que: “prefiero un gramo de lealtad a una tonelada de inteligencia”. Las mismas desconfianzas alcanzan al accionar de Carlos Mesa cuando ante los medios afirmó en el año 2003: “Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, de ahí en adelante, la salida del presidente Sánchez de Lozada fue cuestión de pocas horas más y el MNR nunca le retiró el dedo acusador de la traición.

La Vice, forma en la que se refirió en 1948 Wálter Montenegro en su columna “Mirador” del entonces periódico La Razón, es en el imaginario de políticos la antesala directa a la presidencia del Estado. Sin embargo, las oportunidades que ofrece para el lucimiento personal son menores cuando no escasas y no se constituye, dentro de la estructura de la nueva CPE, en una institución funcional y de utilidad clara para una mejorada eficiencia estatal.

Su conveniencia, en los hechos fácticos, está condicionada por la confianza que pueda expresarle el presidente del Estado. De hecho, siendo que es el candidato a presidente quien selecciona e invita a su acompañante de fórmula, deja desde el origen del vínculo un elemento en el debe que reduce su impulso y personalidad. En la práctica, su intervención en círculos de gabinetes sectoriales está sujeta a que sea el presidente quien decida su convocatoria; y sus posiciones que expresen desacuerdo dejan al vicepresidente en la soledad de su despacho, pues no tiene firma autorizada para hecho político trascendental alguno. No tiene ascendencia sobre los diferentes ministerios, salvo que sean cuotas de poder que le pertenezcan, que, en caso de ser así, generan inestabilidad en la gestión del Órgano Ejecutivo.