Victoria Amelina, otra mujer asesinada por los rusos

“Como del centro de la tierra brotó un estruendo que nunca había sentido en mi vida, como desde abajo, aunque luego supe que venía de arriba, era un misil de precisión que golpeó exactamente en la mitad del techo de la pizzería, me tiró al suelo como si me hubiera tumbado un rayo”, explicó el periodista colombiano Héctor Abad al periódico catalán La Vanguardia. “Miré a Victoria (Amelina) -continuó su relato-, y supuestamente estaba perfecta, sentada, erguida, apoyada en el sillón, no estaba desmadejada, solo con la cabeza levemente inclinada hacia atrás, pero estaba pálida como el papel y con los ojos cerrados”.