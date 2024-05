Viejos, nuevos y de medio uso

Hernán Terrazas E.



La fotografía no se mueve, por lo menos no mucho. La intención de voto tanto en el bloque de oposición como en el del oficialismo no registra muchas variaciones en las últimas semanas. Eso sí, ya nadie disimula. Todos, viejos, seminuevos, remozados y nuevos están en campaña.



El más reciente estudio de la empresa Diagnosis revela que en el MAS, Luis Arce, Evo Morales y Andrónico Rodríguez, en ese orden, son los que mayor respaldo generan, mientras que en el lado opositor aparecen Carlos Mesa, con una muy pequeña diferencia sobre el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Ningún oficialista llega al 20% y ningún opositor al 9%.



Es interesante observar que la gente continúa esperando un nuevo candidato en las filas opositoras, que de entrada podría aspirar a tener el 15% y posiblemente restar de los otros para consolidar una opción más interesante que las actuales. Por lo pronto, esto es mera especulación, pero el juego de los números permite arriesgar unas cuantas hipótesis.



Lo que puede afirmarse, sin mayores dudas, es que en ninguno de los dos frentes hay un liderazgo que realmente seduzca. El presidente Arce, por ejemplo, con solo 19% de intención de voto, no pasa por su mejor momento y lo más probable es que sus problemas de imagen empeoren antes de mejorar, sobre todo porque una percepción fatalista de la crisis económica se acentúa cada vez más entre los bolivianos.



Lo mismo ocurre con Evo Morales. Resiste en un MAS disminuido, pero eso no quiere decir, como ocurría en sus buenos tiempos, que atraiga el voto de otros sectores. Son tan altos sus niveles de rechazo que sus expectativas de crecer son prácticamente nulas.



En el Movimiento al Socialismo hay figuras de recambio que aparecen en escena y despiertan cierta expectativa, como la de Andrónico Gutiérrez (7%), pero la tensión interna partidaria, concentrada entre las dos figuras principales (Arce/Morales), lo deja en una posición relativamente marginal, aunque con la posibilidad de transformarse en una eventual carta de unidad. Ya se verá.



En la oposición hay nuevos, como el ex alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, y de “medio uso” como Manfred Reyes Villa, pero por ahora ninguno despega con la fuerza que debiera, sobre todo si se considera que, en términos de clima político, ya no falta mucho para las elecciones de 2025.



En algunas encuestas no divulgadas, se advierte que la actitud entre los ciudadanos es parecida a la que se registraba en tiempos de la UDP, aunque la realidad actual no necesariamente sea tan catastrófica como la del pasado. Lo que pasa es que después de 40 años de estabilidad, cualquier síntoma de crisis se hace mucho más grave y eso influye negativamente sobre el ánimo nacional.



Los dólares siguen sin aparecer, salvo en las declaraciones oficiales y los precios no dejan de subir, sobre todo entre los medicamentos y otros productos importados sensibles, pese a que los informes gubernamentales mantienen la línea de que Bolivia es el país con inflación más baja de la región.



Antes que las elecciones, la prioridad, para la gente, es el bolsillo y todavía no establece una relación entre su situación y la imagen próxima de un salvador. En lo inmediato, los “viejos” no generan mucha esperanza, los de “medio uso” no convencen del todo y los nuevos no son necesariamente un símbolo de juventud.